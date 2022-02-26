Гравці Евертона вийшли з українськими прапорами, футболісти Манчестер Сіті – у футболках з українським прапором та написом "Ні війні", повідомляє 24 канал.

До слова Фейсбук Маліновського ледь не заблокували через чисельні скарги на фото з написом "Ні війні"



Евертон та Манчестер Сіті підтримали Україну / Фото Getty Images

Перед поєдинком українські футболісти Віталій Миколенко й Олександр Зінченко привіталися обіймами.



Миколенко та Зінченко привіталися обіймами / Фото Getty Images

Відео підтримки України у матчі Евертон – Манчестер Сіті



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