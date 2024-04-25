Евертон – Ліверпуль 2:0

Голи: Брентвейт, 27, Калверт-Льюїн, 57

Суперники знаходяться на різних полюсах турнірної таблиці та вирішують протилежні завдання: Ліверпуль бореться за чемпіонство, а Евертон за збереження прописки в АПЛ. Проте все це відходить на задній план, коли розпочинається мерсісайдське дербі, пише 24 Канал.

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Травма Миколенка не завадила Евертону обіграти Ліверпуль

Вже в дебюті матчу господарі поля могли отримати право на одинадцятиметровий. Проте арбітр після перегляду ВАР не побачив порушення правил у грі Аліссона (Ліверпуль).

Такий перебіг подій абсолютно не знітив команду Шона Дайча, яка наполегливо шукала шляхи до воріт Ліверпуля. На 27-й хвилині першого тайму "іриски" досягли свого. Захисник Евертона Джерред Брентвейт розібрався у ситуації у штрафному майданчику та відправив м'яч у сітку воріт.

Наприкінці першого тайму травму отримав Віталій Миколенко. Українець невдало підвернув ногу в боротьбу із суперником. Віталій дограв перший тайм, але по перерві на поле не вийшов.

Відео: Миколенко отримав травму в дербі з Ліверпулем

На 58-й хвилині матчу Евертон зміцнив свою перевагу. Форвард "ірисок" Калверт-Льюїн виграв верхову боротьбу та ударом головою замкнув подачу з кутового.

Ліверпуль, який протягом матчу більше володів м'ячем, мав усі можливості відігратися. Проте ворота Евертона самовіддано рятував Пікфорд, а коли голкіпер збірної Англії був безсилим, його страхувала стійка, як у випадку з ударом Луїса Діаса.

У підсумку матч завершився несподіваною перемогою Евертона з рахунком 2:0.

Турнірне положення команд

Ліверпуль не скористався можливість зрівнятися за очками з Арсеналом. Команда Клопа відстає від "канонірів" на три бали.

Евертон покращив свої шанси на порятунок. У команди Миколенка 33 очка у 34 матчах та 16-те місце в таблиці. Тепер головне, щоб АПЛ не забрала такі дорогоцінні бали.

Відеоогляд матчу Евертон – Ліверпуль