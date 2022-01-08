Миколенко може дебютувати за Евертон у Кубку Англії

Віталій Миколенко вперше може одягнути футболку Евертона в офіційному матчі. Тренер "ірисок" не виключив дебют українця у кубковій грі.

Бенітес: Я добре знаю потенціал Миколенка

Головний наставник Евертона Рафаель Бенітес дав пресконференцію напередодні матчу Кубка Англії. Іспанський тренер натякнув на потенційний дебют Віталія Миколенка.

Цікаво Миколенко мав особисту розмову з тренером Евертона перед можливим дебютом

Український захисник вже декілька днів тренується з "ірисками". Бенітес не виключив, що футболіст проведе свій перший матч у новій команді вже 8 січня.

У цей день Евертон зіграє на виїзді проти Халл Сіті у Кубку Англії.

Я добре знаю потенціал Миколенка. Поки він та інший новачок Натан Петтерсон тренуються, звикають. Чи готові вони до матчу Кубка Англії? Подивимося. Якщо потрібно буде обов'язково залучити їх, то Миколенко та Петтерсон можуть зіграти. Можливо, один із них або обидва зіграють,

– розповів Бенітес.

"Вони можуть допомогти нам зараз"

Матч Кубка Англії Халл Сіті – Евертон відбудеться 8 січня о 19:30.

Прокоментував іспанський фахівець купівлю двох гравців, які грають на фланзі оборони.

"Ми купили гравців на фланги оборони. Нам це потрібно зараз. Молоді, енергійні футболісти на лівому та правому флангах. Вони можуть допомогти нам зараз, але це і гравці на майбутнє. Буду радий, якщо Миколенко та Петтерсон одразу допоможуть нам, адже у нас складна ситуація в таблиці", – додав тренер Евертона.

Евертон після 18-ти зіграних матчів посідає лише 15 місце у таблиці АПЛ. В активі "ірисок" 19 очок.

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