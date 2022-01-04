Паттерсон підписав контракт з Евертоном на 5,5 років – до літа 2027 року.

Суму трансферу 20-річного захисника з шотландського Рейнджерс в клубі не називають. Transfermarkt оцінює перехід в Евертон в 14 мільйонів євро, хоча вартість гравця, за даними порталу – лише 3 мільйони євро.

Варте уваги Евертон презентував Миколенка домашнім трибунам: українця зустріли оплесками – відео

Що варто знати про Паттерсона

Він вихованець Рейнджерс. В академію шотландського клубу потрапив у віці 8 років. А з початку 2020 року почав виходити у матчах за головну команду.

В сезоні 2020/2021 допоміг Рейнджерс стати чемпіоном Шотландії.

Влітку 2021 року потрапив до заявки збірної Шотландії на Євро-2020, хоча до цього не провів жодного матчу за головну команду. Лише перед стартом турніру зіграв в товариському матчі 27 хвилин. А на самому Євро-2020 – сім хвилин в останньому матчі проти Хорватії.

Та після цього зіграв у чотирьох матчах відбору на ЧС-2022 і навіть забив гол у ворота збірної Молдови на виїзді, а також віддав результативний пас в цьому матчі. Шотландія тоді перемогла 0:2.

Паттерсон виступає на позиції правого захисника. Хоча може зіграти й зліва в захисті – там, де виступає інший новачок "ірисок" Віталій Миколенко. Або ж справа в півзахисті

Окрім конкуренції в клубі, Миколенко може зіграти проти Паттерсона і в офіційних матчах. Збірна Шотландії – суперник збірної України у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022 (збірна Шотландії часто грає з трьома центральними захисниками, тож крайні захисники використовуються по всьому флангу та активно підключаються до атаки).

Ця гра відбудеться 24 березня в Глазго. А вже 7 червня обидві команди зіграють один проти одного в матчі Ліги націй в Глазго. 26 вересня на них очікуватиме матч в Україні.