"Думав закінчити з футболом": Миколенко планував достроково завершити кар'єру

Важко уявити, але гравець збірної України та Евертона Віталій Миколенко планував присвятити себе іншому виду спорту. Про це захисник зізнався англійським репортерам.

Наразі вже важко уявити собі лівий фланг захисту "синьо-жовтих" та Евертона без Віталія Миколенка. Талановитий уродженець Черкас застовпив за собою місце в основі.

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Миколенко: Проміняв настільний теніс на футбол

Проте в дитинстві Віталій віддав перевагу настільному тенісу. Цей вид спорту видавався більш перспективним для 9-річного хлопчика.

У дитинстві, коли мені було 9 років, я грав у настільний теніс на вулиці з друзями. Я думав закінчити з футболом, тому що це було дуже важко, особливо влітку. У всіх канікули, а мені треба було ходити на тренування. А от з настільним тенісом все значно простіше,

– розповів Миколенко.

Віталій зізнався, що наразі усі його думки з футболом. А настільний теніс залишився у спогадах.

"Так, проміняв настільний теніс на футбол", – додав Миколенко.

Миколенко в Евертоні