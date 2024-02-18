Віталій Миколенко ще влітку минулого зробив пропозиції своїй коханій дівчині Вікторії. І ось, нарешті, молодята побралися.

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Світлинами з радісної події Віталій та Вікторія поділилися в інстаграмі. Святкова церемонія відбулася у Великій Британії. Наречена була одягнена в елегантну білу сукню. А гравець Евертона у стильний костюм. Проте на одній зі світлин було помітно, що Віталій прийшов на урочисту подію без шкарпеток.

Це не міг не помітити відомий телеведучий Андрій Бєдняков. У коментарях під фото він привітав молодят та поцікавився, куди поділися шкарпетки. На що Віталій з гумором відповів, що вони виявилися "трішки коротенькі".

Новоспечена сім'я Миколенків / instagram.com/mikola_16

Також Віталія та Вікторію привітали офіційні акаунти Динамо, Евертона, партнер по збірній України Роман Яремчук, дружина Олександра Зінченка Влада, коментатор Віктор Вацко, голкіпер Полісся Денис Бойко, динамівець Владислав Дубінчак, колишній одноклубник Беньямін Вербіч, а також форвард Евертона Юссеф Шерміті.

До слова. Свій наступний матч Евертон зіграє 19 лютого. Суперником "ірисок" буде Крістал Пелас. Будемо сподіватися, що Віталій Миколенко зробить собі приємний подарунок до весілля.