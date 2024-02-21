Сейчас уже трудно представить себе левый фланг защиты "сине-желтых" и Эвертона без Виталия Миколенко. Талантливый уроженец Черкасс застолбил за собой место в основе.
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Миколенко: Променял настольный теннис на футбол
Однако в детстве Виталий предпочел настольный теннис. Этот вид спорта казался более перспективным для 9-летнего мальчика.
В детстве, когда мне было 9 лет, я играл в настольный теннис на улице с друзьями. Я думал закончить с футболом, потому что это было очень тяжело, особенно летом. У всех каникулы, а мне надо было ходить на тренировки. А вот с настольным теннисом все значительно проще,
– рассказал Миколенко.
Виталий признался, что сейчас все его мысли с футболом. А настольный теннис остался в воспоминаниях.
"Да, променял настольный теннис на футбол", – добавил Миколенко.
Миколенко в Эвертоне
- Напомним, что Виталий Миколенко стал игроком Эвертона в январе 2022 года. Динамо получило за своего воспитанника 23,5 миллиона евро.
- За это время украинец сумел завоевать место в основе. В нынешнем сезоне Виталий сыграл 26 матчей во всех турнирах и забить 2 гола. Интересно, что 23 поединка Миколенко отыграл без замен.
- Свой следующий матч Эвертон сыграет в субботу, 24 февраля. В 26-м туре АПЛ "ириски" встретятся с Брайтоном.