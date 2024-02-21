Сейчас уже трудно представить себе левый фланг защиты "сине-желтых" и Эвертона без Виталия Миколенко. Талантливый уроженец Черкасс застолбил за собой место в основе.

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Миколенко: Променял настольный теннис на футбол

Однако в детстве Виталий предпочел настольный теннис. Этот вид спорта казался более перспективным для 9-летнего мальчика.

В детстве, когда мне было 9 лет, я играл в настольный теннис на улице с друзьями. Я думал закончить с футболом, потому что это было очень тяжело, особенно летом. У всех каникулы, а мне надо было ходить на тренировки. А вот с настольным теннисом все значительно проще,

– рассказал Миколенко.

Виталий признался, что сейчас все его мысли с футболом. А настольный теннис остался в воспоминаниях.

"Да, променял настольный теннис на футбол", – добавил Миколенко.

Миколенко в Эвертоне