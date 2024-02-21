Наразі вже важко уявити собі лівий фланг захисту "синьо-жовтих" та Евертона без Віталія Миколенка. Талановитий уродженець Черкас застовпив за собою місце в основі.
Читайте також Миколенко одружився у Великій Британії: футболіста збірної України потролили за зовнішній вигляд
Миколенко: Проміняв настільний теніс на футбол
Проте в дитинстві Віталій віддав перевагу настільному тенісу. Цей вид спорту видавався більш перспективним для 9-річного хлопчика.
У дитинстві, коли мені було 9 років, я грав у настільний теніс на вулиці з друзями. Я думав закінчити з футболом, тому що це було дуже важко, особливо влітку. У всіх канікули, а мені треба було ходити на тренування. А от з настільним тенісом все значно простіше,
– розповів Миколенко.
Віталій зізнався, що наразі усі його думки з футболом. А настільний теніс залишився у спогадах.
"Так, проміняв настільний теніс на футбол", – додав Миколенко.
Миколенко в Евертоні
- Нагадаємо, що Віталій Миколенко став гравцем Евертона у січні 2022 року. Динамо отримало за свого вихованця 23,5 мільйона євро.
- За цей час українець зумів завоювати місце в основі. У нинішньому сезоні Віталій зіграв 26 матчів у всіх турнірах та забити 2 голи. Цікаво, що 23 поєдинки Миколенко відіграв без замін.
- Свій наступний матч Евертон зіграє у суботу, 24 лютого. У 26-му турі АПЛ "іриски" зустрінуться з Брайтоном.