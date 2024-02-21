Наразі вже важко уявити собі лівий фланг захисту "синьо-жовтих" та Евертона без Віталія Миколенка. Талановитий уродженець Черкас застовпив за собою місце в основі.

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Миколенко: Проміняв настільний теніс на футбол

Проте в дитинстві Віталій віддав перевагу настільному тенісу. Цей вид спорту видавався більш перспективним для 9-річного хлопчика.

У дитинстві, коли мені було 9 років, я грав у настільний теніс на вулиці з друзями. Я думав закінчити з футболом, тому що це було дуже важко, особливо влітку. У всіх канікули, а мені треба було ходити на тренування. А от з настільним тенісом все значно простіше,

– розповів Миколенко.

Віталій зізнався, що наразі усі його думки з футболом. А настільний теніс залишився у спогадах.

"Так, проміняв настільний теніс на футбол", – додав Миколенко.

Миколенко в Евертоні