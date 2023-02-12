Покепкував з Кукурельї: гравець Шахтаря з гумором попрощався з Мудриком – відео

Футболіст донецького Шахтаря вирішив покепкувати з теперішнього одноклубнка Михайла Мудрика. Гравець вирішив жартома оформити свій трансфер у Челсі.

Михайло Мудрик дещо із запізненням та попрощався зі своєю рідною командою донецьким Шахтарем. Сумна зустріч з колишніми партнерами була розбавлена гумором "гірників", пише 24 канал.

Варте уваги "Найдорожчий індик в історії": відомий журналіст образив Мудрика після провального гри за Челсі

Кумедний захисник

Героєм епізоду став Микола Матвієнко. Лідер донецького колектива вирішив покепкувати з одного з теперішніх одноклубників Михайла Мудрика, а саме з Марка Кукурельї. Захисник Шахтаря встиг ще й запропонувати свою кадидатуру лондонському Челсі в якості лівого фулбека.

Епізод за участі Матвієнка:

Діло в тому, що на Марка Кукурелью обвалилась хвиля критики після нічийного матчу Челсі з Вест Хемом (1:1), в якому Мудрик відіграв 67 хвилин. Іспанського лівого захисника фанати звинувачували в ігноруванні Михайла Мудрика. Кукурелья у декількох епізод за матч не віддав передачу українському вінгеру, хоча той був у вигідній та доступній позиції. Напевне, Матвієнко вважає свої відносини з Мудриком більш теплими та дружніми, аби винагородити українця, хоча б звичайною передачею.

Кар'єра Миколи Матвієнка: