Михайло Мудрик дещо із запізненням та попрощався зі своєю рідною командою донецьким Шахтарем. Сумна зустріч з колишніми партнерами була розбавлена гумором "гірників", пише 24 канал.
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Кумедний захисник
Героєм епізоду став Микола Матвієнко. Лідер донецького колектива вирішив покепкувати з одного з теперішніх одноклубників Михайла Мудрика, а саме з Марка Кукурельї. Захисник Шахтаря встиг ще й запропонувати свою кадидатуру лондонському Челсі в якості лівого фулбека.
Епізод за участі Матвієнка:
Діло в тому, що на Марка Кукурелью обвалилась хвиля критики після нічийного матчу Челсі з Вест Хемом (1:1), в якому Мудрик відіграв 67 хвилин. Іспанського лівого захисника фанати звинувачували в ігноруванні Михайла Мудрика. Кукурелья у декількох епізод за матч не віддав передачу українському вінгеру, хоча той був у вигідній та доступній позиції. Напевне, Матвієнко вважає свої відносини з Мудриком більш теплими та дружніми, аби винагородити українця, хоча б звичайною передачею.
Кар'єра Миколи Матвієнка:
- Український захисник – вихованець донецького Шахтаря. Ткож Матвієнко встиг зіграти у футболці Карпат (звідки вперше викликався до збірної України) та Ворскли на правах орнеди.
- Матвієнко раніше виступав на позиції лівого захисника (інколи продовує перекривати цю позиці), а тільки згодом перкваліфікувався на центрального оборонця.
- У складі Шахтаря Микола тричі ставав чемпіоном України та чотири рази воолдарем Кубка України. Також граевць двічі з "гірниками" доходив до півфіналу ЛЄ.
- Матвієнком свого часу цікавивлись низка європейський клубів, серед яких Нідерландський Аякс та англійський Брайтон.
- За зібрну України Матвієнко провів уже 56 поєдинків.