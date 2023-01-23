"Дебют за Челсі добре, але", – Мудрик відреагував на свій перший матч за англійський клуб

Півзахисник Михайло Мудрик дебютував за англійський Челсі. У першому матчі футболісту довелося вийти проти Ліверпуля.

Михайло Мудрик лише 15 січня офіційно став гравцем Челсі. І в цей день він був присутній на матчі своєї нової команди на домашньому стадіоні "Стемфорд брідж" проти Кристал Пелас лише як глядач на трибунах. А вже 21 січня він зіграв перший матч за "синіх" – на виїзді проти Ліверпуля на стадіоні "Енфілд роуд".

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Мудрик вийшов на поле у другому таймі. Але до кінця гри встиг створити декілька моментів, коли можна було забивати гол. Але гра закінчилася внічию 0:0.

Після матчу Мудрик опублікував відео зі своїми діями в цьому матчі. І додав підпис "Дебютувати за Челсі на "Енфілді" це добре, але не можу дочекатися свого дебюту на "Стемфорд брідж".

Такі слова не залишилися поза увагою Челсі. А вболівальники команди вже присвячують йому пісні на стадіоні.