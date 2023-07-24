Це лише 20 відсотків потенціалу: Мудрик скромно оцінив дебютний гол за Челсі

Михайло Мудрик нарешті відзначився результативним ударом за лондонський Челсі. Український вінгер впевнений, що це лише початок.

Команда Маурісіо Печеттіно наполегливо готується до нового сезону в АПЛ. У другому спарингу на американському континенті "сині" обіграли Брайтон з рахунком 4:3. Автором одного з голів став Михайло Мудрик.

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Українська зірка досить стримано прокоментував свій перший гол за Челсі. Мудрик розраховує, що новий тренер "синіх" допоможе йому реалізувати весь потенціал.

"Я щасливий за всю роботу, яку зробив для того, щоб забити цей гол.

Це ще не весь мій потенціал. Це лише 20%. Я почуваюся добре, тому що грати під керівництвом нашого тренера Почеттіно дуже приємно. Це приносить задоволення", – заявив Мудрик.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик у січні 2023 року за 100 мільйонів євро перейшов з Шахтаря до Челсі.

22-річний вінгер обнадійливо дебютував за "синіх", але стати основним гравцем так і не зумів.

Михайло зіграв 17 матчів, але відзначився лише 2 асистами.

. Свій наступний матч в рамках турне до США Челсі зіграє 26 липня. Суперником команда Мудрика буде Ньюкасл.