Перемогти команду Роберто Де Дзербі допоміг й наш Михайло Мудрик. Українець розпочав матч із лави запасних та вийшов на поле одразу по перерві, коли Маурісіо Почеттіно вдався одразу до декількох замін.

До теми Мудрику сподобалося забивати: зірковий вінгер прокоментував дебютний гол за Челсі

Роздав "на горіхи" Мудрику

Український лівий вінгер за деякий час віддячив новому наставнику за довіру голом. Мудрик декілька разів обігрався з Джексоном та злету пробив повз голкіпера Брайтона, вивівши Челсі уперед 2:1. Михайло забив свій дебютний гол у футболці "аристократів".

Відео дебютного голу Мудрика за Челсі

До фінального свистка команди забили на обох ще 5 голів, а перемога була за Челсі 4:3. Така собі репетиція перед стартом АПЛ.

Після поєдинку колишній нападник збірної України та київського Динамо Віктор Леоненко у своєму традиційному стилі прокоментував гол Мудрика.

Він погодився, що м'яч Михайло забив дуже красивий, але встиг й додати ложку дьогтю у цю банку з медом.

Мудрик гол красивий забив. Хоч написав чесно, що не думав. Там думати не треба було, була ударна позиція, треба було бити і влучати по воротах, що він і зробив. Знаєте, аж страшно стає. Досягнення. Зайшов в тренажерний зал – я тут тренуюся. Кого це цікавить, всі тренуються, головне, щоб на полі виходило все. Подальші дії Мудрика? Скоріш за все, після проходів Мудрик віддаватиме на захисника і останній просто вибиватиме. Хочу помилитися, нікому нічого поганого не бажаю,

– заявив Леоненко.

Однак не лише Леоненко може "травити" інших футболістів. Він теж попав під порцію тролінгу від Олександра Алієва. Колишній футболіст Динамо пригадав Леоненку його голи у ворота російського Спартака, про які він усім розповідає.

Відзначимо, що Леоненко є доволі одіозною постаттю у футбольній спільноті України. Під його гарячу руку потрапляло вже багато футболістів, як збірної, так і просто з УПЛ.

До слова. 27 липня Мудрик матиме новий шанс забити. У цей день Челсі зіграє товариський матч проти ще однієї команди з АПЛ Ньюкасла.