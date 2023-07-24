Команда Маурисио Печеттино настойчиво готовится к новому сезону в АПЛ. Во втором спарринге на американском континенте "синие" обыграли Брайтон со счетом 4:3. Автором одного из голов стал Михаил Мудрик.

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Украинская звезда довольно сдержанно прокомментировала свой первый гол за Челси. Мудрик рассчитывает, что новый тренер "синих" поможет ему реализовать весь потенциал.

"Я счастлив за всю работу, которую проделал для того, чтобы забить этот гол.

Это еще не весь мой потенциал. Это всего 20%. Я чувствую себя хорошо, потому что играть под руководством нашего тренера Почеттино очень приятно. Это доставляет удовольствие", – заявил Мудрик.

Напомним, что Михаил Мудрик в январе 2023 года за 100 миллионов евро перешел из Шахтера в Челси.

22-летний вингер обнадеживающе дебютировал за "синих", но стать основным игроком так и не сумел.

Михаил сыграл 17 матчей, но отличился лишь 2 ассистами.

К слову. Свой следующий матч в рамках турне в США Челси сыграет 26 июля. Соперником команда Мудрика будет Ньюкасл.