Мудрик зіштовхнувся з першими проблемами в Челсі: гравець може залишитися без Ліги чемпіонів

Михайло Мудрик офіційно став гравцем англійського Челсі. Але футболіст ризикує в цьому сезоні грати за "аристократів" лише в АПЛ, не потрапивши до заявки на Лігу чемпіонів.

Після переходу Мудрика до Челсі, англійський клуб продовжує виступ у двох турнірах – АПЛ та Лізі чемпіонів. І якщо з потраплянням до заявки команди в чемпіонаті Англії проблем виникнути не повинно, то от з Лігою чемпіонів таки можуть виникнути негаразди.

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Свого часу клуби не могли вносити в заявку на Лігу чемпіонів гравців, які в цьому турнірі в цей сезон до цього виступали за інші команди. Але це правило давно замінили. І тепер клуби під час зимового трансферного вікна можуть внести до трьох нових гравців команди в заявку.

Цілком ймовірно, що до цієї трійки в Челсі може потрапити й Мудрик. Адже гравця за такі гроші явно купували під основу, в тому числі й на матчі Ліги чемпіонів. Там в 1/8 фіналу "аристократи" протистоятимуть дортмундській Боруссії.

Та перша проблема полягає в тому, що Мудрик – не єдиний новачок команди, який приєднався до Челсі під час зимового трансферного вікна. Також склад "синіх" поповнили воротар Габріель Слоніна, захисник Бенуа Бадіашиль, півзахисник Андрей Сантос та два нападники – Жоау Феліш та Давід Фофана. Тож обирати доведеться серед когось з них. І це за умови, що Челсі до кінця зимового трансферного вікна не підпише ще новачків. Адже зараз в планах команди є підписати двох гравців Брайтона, на заміну одному з яких може прийти футболіст Шахтаря.

Ще одна проблема полягає в тому, що в заявці команди за списком A може бути не більше 25 гравців. Зараз там 24 футболісти. Відтак, щоб навіть заявити трьох нових гравців, треба "викинути" із заявки двох футболістів. Ймовірно, це будуть ті гравці, які зараз травмовані, і в матчах в лютому та березні в Лізі чемпіонів точно не допоможуть.

Відтак тренерському штабу доведеться обирати, кого з гравців вносити до заявки на Лігу чемпіонів на другу половину сезону. І невідомо, чи там буде місця для Михайла Мудрика.