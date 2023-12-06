"У Мудрика все вийде": легендарний чемпіон світу знайшов для українця нове амплуа

На Туманному Альбіоні досі вважають, що Михайло Мудрик ще не виправдав свій 100-мільйонний трансфер. Від українського вінгера очікують більше результативних дій.

У поєдинку 14-го туру АПЛ Михайло Мудрик заробив ключовий пенальті, який допоміг "пенсіонерам" здобути перемогу над Брайтоном (3:2). Це вже третя результативна дія українця в поточному чемпіонаті.

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Петі вірить в прогрес Мудрика

На думку чемпіона світу-1998 Еммануеля Петі, Маурісіо Почеттіно не раціонально використовує Мудрика. Колишній гравець збірної Франції вважає, що гра 22-річного українця засяє новими барвами, якщо перемістити його на позицію другого форварда, або під нападником.

"Мудрик іноді виглядає нервовим, коли бере м'яч і намагається атакувати гравців суперника. Він також не виглядає впевнено з погляду своїх рухів та взаємодії з товаришами по нападу. Втім, гадаю, у нього все вийде.

Я дивився матч проти Брайтона (3:2) і мені було цікаво, чому його ставлять лівим вінгером, а не під нападником.

Я думаю, що він має здібності, бачення та індивідуальність, щоб брати м'яч і просувати його. На місці Почеттіно я б використовував Мудрика в центрі атаки", – сказав Петі.

Зауважимо, що в минулому сезоні Грем Поттер іноді використовував Михайла Мудрика на позиції центрфорварда. У переможному поєдинку проти Лестера (3:1) українець навіть віддав результативну передачу.

У середу, 6 грудня, лондонський Челсі гратиме поєдинок 15-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед. Гра розпочнеться о 22:15 за київським часом.