Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі Челсі, яке під завісу першого тайму залишилось у меншості. За 14 хвилин Галлахер спіймав дві жовті картки, які перетворились у вилучення.

До теми Мудрик заробив ключовий пенальті: Челсі з допомогою українця вдесятьох здолав Брайтон – відео

Мудрик: Це сильно допомагає

На той момент рахунок у матчі був 2:1 на користь лондонського клубу. По ходу другого тайму саме Мудрик заробив на собі пенальті, яке реалізував Фернандес та збільшив перевагу Челсі на табло до 3:1.

На 81-й хвилині Маурісіо Почеттіно зняв Михайла з гри, після чого Брайтон скоротив своє відставання до 3:2. Напружений рахунок протримався до самого фінального свистка, який зафіксував домашню перемогу Челсі 3:2.

Після поєдинку Мудрик прокоментував перемогу Челсі у меншості та виділив фактор, який йому допомагає все краще проявляти себе у футболці "синіх".

"Це чудовий результат для нас, але дуже нервові останні 10-15 хвилин. Це завжди важко, коли граєте 10 на 11. Але пишаюся нашими гравцями. Думаю, ми готові до цього етапу АПЛ. Сподіваюся, не буде травм. Деякі гравці вже повертаються після пошкоджень. У нас дуже сильний склад. Думаю, ми готові до цього місяця", – розповів Михайло.

Фани активізовуються щоразу, коли я отримую м'яч? Це сильно допомагає. Я ціную всю підтримку наших уболівальників, я їх люблю. Дякую за підтримку. Я намагаюся завжди робити все, що в моїх силах,

– додав український лівий вінгер.

Відзначимо, що для 22-річного футболіста флангу ця гра стала 13-ю у поточному сезоні-2023/2024, у яких він двічі забив та одного разу асистував на партнера по команді. Це була зустріч Мудрика із добре знайомим йому тренером Брайтона Роберто Де Дзербі, з яким він попрацював у донецькому Шахтарі.

Челсі після звитяги набрало вже 19 очок та йде на 10-му місці АПЛ. Відставання від 8-го Брайтона складає лише 3 пункти, а це ціна однієї перемоги.