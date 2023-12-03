Челсі – Брайтон – 3:2

Голи: Фернандес, 17, 65 (з пен), Колвілл, 21 – Буананотте, 43, Педро, 90+2

У 14-му турі англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі на домашньому стадіоні "Стемфорд Бридж" приймав Брайтон. Український хавбек "пенсіонерів" Михайло Мудрик допоміг своїй команді здобути перемогу, пише 24 Канал.

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У першому таймі Челсі повів у рахунку із перевагою у два м'ячі завдяки голам Фернандеса та Леві Колвілла. Однак наприкінці першої половини зустрічі Брайтон скоротив різницю до мінімальної, а в компенсований час Конор Галлахер отримав червону картку, залишивши господарів удесятьох.

Челсі завдяки Мудрику піднявся на 10 місце в турнірній таблиці АПЛ

На екваторі другого тайму українська зірка Челсі Михайло Мудрик заробив пенальті, який успішно реалізував Енцо Фернандес, оформивши дубль. Надалі Брайтон заволодів ініціативою і намагався вирвати бодай нічию, однак спромігся лише ще на один гол наприкінці зустрічі.

Завдяки цій перемозі Челсі, набравши 19 очок, піднявся на 10 місце в турнірній таблиці АПЛ. Брайтон із 22 балами залишився на 8-му рядку чемпіонату.

Відзначимо, що Мудрик у цьому сезоні забив 2 голи в 12 поєдинках у Прем'єр-лізі. До цього матчу в активі Михайла не було асистів.