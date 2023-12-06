В поединке 14-го тура АПЛ Михаил Мудрик заработал ключевой пенальти, который помог "пенсионерам" одержать победу над Брайтоном (3:2). Это уже третье результативное действие украинца в текущем чемпионате.

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Пети верит в прогресс Мудрика

По мнению чемпиона мира-1998 Эммануэля Пети, Маурисио Почеттино не рационально использует Мудрика. Бывший игрок сборной Франции считает, что игра 22-летнего украинца засияет новыми красками, если переместить его на позицию второго форварда или под нападающим.

"Мудрик иногда выглядит нервным, когда берет мяч и пытается атаковать игроков соперника. Он также не выглядит уверенно с точки зрения своих движений и взаимодействия с товарищами по нападению. Впрочем, думаю, у него все получится.

Я смотрел матч против Брайтона (3:2) и мне было интересно, почему его ставят левым вингером, а не под нападающим.

Я думаю, что у него есть способности, видение и индивидуальность, чтобы брать мяч и продвигать его. На месте Почеттино я бы использовал Мудрика в центре атаки", – сказал Пети.

Заметим, что в прошлом сезоне Грэм Поттер иногда использовал Михаила Мудрика на позиции центрфорварда. В победном поединка против Лестера (3:1) украинец даже отдал результативную передачу.

Важно! В среду, 6 декабря, лондонский Челси будет играть поединок 15-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед. Игра начнется в 22:15 по киевскому времени.