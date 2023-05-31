Невтішний рейтинг: Мудрик опинився в десятці найгірших трансферів сезону в Європі
Джерело:Goal.com
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик не може занести собі в актив дебютний сезон в АПЛ. Провал "синіх" в чемпіонаті та низька результативність українця зумовила його появу в неприємному рейтингу.
В Європі добіг до завершення футбольний сезон 2022/23. Експерти та вболівальники визначають лауреатів та невдах провідних чемпіонатів.
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Авторитетний портал Goal.com склав власну версію найгірших трансферів сезону 2022/23. На сьомій позиції невтішного рейтингу опинився найдорожчий український футболіст Михайло Мудрик. Варто відзначити, що компанія у нашого вінгера доволі зіркова. А на чолі антирейтингу опинився хавбек Ювентуса Поль Погба.
Топ-10 найгірших трансферів сезону 2022/2023
- 1. Поль Погба (Ювентус)
- 2. Рішарлісон (Тоттенгем)
- 3. Марк Кукурелья (Челсі)
- 4. Сержиньо Дест (Мілан)
- 5. Келвін Філліпс (Манчестер Сіті)
- 6. Джессі Лінгард (Ноттінгем Форест)
- 7. Михайло Мудрик (Челсі)
- 8. Садіо Мане (Баварія)
- 9. Антоні (Манчестер Юнайтед)
- 10. Каллум Хадсон-Одой (Баєр)
Провальний сезон Мудрика в Челсі
Нагадаємо, що взимку Михайло Мудрик за 100 мільйонів євро перейшов з донецького Шахтаря до лондонського Челсі. У складі "синіх" українець яскраво дебютував, продемонструвавши неймовірну швидкість та дриблінг. Проте в наступних матчах Михайло не зміг підкрипити свій талант результативними діями на полі.
У 17 матчах за "синіх" Мудрик відзначився 2 асистами. Погодьтесь, що не такої результативності чекали від гравця, за трансфер якого заплатили 100 мільйонів. Челсі за підсумками сезону посів 12-е місце в турнірній таблиці АПЛ, не здобувши жодного трофея.