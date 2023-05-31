В Європі добіг до завершення футбольний сезон 2022/23. Експерти та вболівальники визначають лауреатів та невдах провідних чемпіонатів.

До теми Sale або 3 за ціною 2-х: новий тренер Челсі влаштує шалений розпродаж складу

Авторитетний портал Goal.com склав власну версію найгірших трансферів сезону 2022/23. На сьомій позиції невтішного рейтингу опинився найдорожчий український футболіст Михайло Мудрик. Варто відзначити, що компанія у нашого вінгера доволі зіркова. А на чолі антирейтингу опинився хавбек Ювентуса Поль Погба.

Топ-10 найгірших трансферів сезону 2022/2023

1. Поль Погба (Ювентус)

2. Рішарлісон (Тоттенгем)

3. Марк Кукурелья (Челсі)

4. Сержиньо Дест (Мілан)

5. Келвін Філліпс (Манчестер Сіті)

6. Джессі Лінгард (Ноттінгем Форест)

7. Михайло Мудрик (Челсі)

(Челсі) 8. Садіо Мане (Баварія)

9. Антоні (Манчестер Юнайтед)

10. Каллум Хадсон-Одой (Баєр)

Провальний сезон Мудрика в Челсі

Нагадаємо, що взимку Михайло Мудрик за 100 мільйонів євро перейшов з донецького Шахтаря до лондонського Челсі. У складі "синіх" українець яскраво дебютував, продемонструвавши неймовірну швидкість та дриблінг. Проте в наступних матчах Михайло не зміг підкрипити свій талант результативними діями на полі.

У 17 матчах за "синіх" Мудрик відзначився 2 асистами. Погодьтесь, що не такої результативності чекали від гравця, за трансфер якого заплатили 100 мільйонів. Челсі за підсумками сезону посів 12-е місце в турнірній таблиці АПЛ, не здобувши жодного трофея.