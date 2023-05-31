В Европе завершился футбольный сезон 2022/23. Эксперты и болельщики определяют лауреатов и неудачников ведущих чемпионатов.
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Авторитетный портал Goal.com составил собственную версию самых плохих трансферов сезона 2022/23. На седьмой позиции нелестного рейтинга оказался самый дорогой украинский футболист Михаил Мудрик. Стоит отметить, что компания у нашего вингера достаточно звездная. А во главе антирейтинга оказался хавбек Ювентуса Поль Погба.
Топ-10 самых плохих трансферов сезона 2022/2023
- 1. Поль Погба (Ювентус)
- 2. Ришарлисон (Тоттенхэм)
- 3. Марк Кукурелья (Челси)
- 4. Сержинь Дест (Милан)
- 5. Келвин Филлипс (Манчестер Сити)
- 6. Джесси Лингард (Ноттингем Форрест)
- 7. Михаил Мудрик (Челси)
- 8. Садио Мане (Бавария)
- 9. Антони (Манчестер Юнайтед)
- 10. Каллум Хадсон-Одой (Байер)
Провальный сезон Мудрика в Челси
Напомним, что зимой Михаил Мудрик за 100 миллионов евро перешел из донецкого Шахтера в лондонский Челси. В составе "синих" украинец ярко дебютировал, продемонстрировав невероятную скорость и дриблинг. Однако в следующих матчах Михаил не смог подкрепить свой талант результативными действиями на поле.
В 17 матчах за "синих" Мудрик отличился 2 ассистами. Согласитесь, что не такой результативности ждали от игрока, за трансфер которого заплатили 100 миллионов. Челси по итогам сезона занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ, не завоевав ни одного трофея.