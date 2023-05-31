В Европе завершился футбольный сезон 2022/23. Эксперты и болельщики определяют лауреатов и неудачников ведущих чемпионатов.

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Авторитетный портал Goal.com составил собственную версию самых плохих трансферов сезона 2022/23. На седьмой позиции нелестного рейтинга оказался самый дорогой украинский футболист Михаил Мудрик. Стоит отметить, что компания у нашего вингера достаточно звездная. А во главе антирейтинга оказался хавбек Ювентуса Поль Погба.

Топ-10 самых плохих трансферов сезона 2022/2023

1. Поль Погба (Ювентус)

2. Ришарлисон (Тоттенхэм)

3. Марк Кукурелья (Челси)

4. Сержинь Дест (Милан)

5. Келвин Филлипс (Манчестер Сити)

6. Джесси Лингард (Ноттингем Форрест)

7. Михаил Мудрик (Челси)

(Челси) 8. Садио Мане (Бавария)

9. Антони (Манчестер Юнайтед)

10. Каллум Хадсон-Одой (Байер)

Провальный сезон Мудрика в Челси

Напомним, что зимой Михаил Мудрик за 100 миллионов евро перешел из донецкого Шахтера в лондонский Челси. В составе "синих" украинец ярко дебютировал, продемонстрировав невероятную скорость и дриблинг. Однако в следующих матчах Михаил не смог подкрепить свой талант результативными действиями на поле.

В 17 матчах за "синих" Мудрик отличился 2 ассистами. Согласитесь, что не такой результативности ждали от игрока, за трансфер которого заплатили 100 миллионов. Челси по итогам сезона занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ, не завоевав ни одного трофея.