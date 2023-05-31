29 травня Челсі офіційно оголосило про підписання контракту із 51-річним аргентинським наставником Маурісіо Почеттіно. Сторони уклали 2-річну угоду з можливістю її продовження ще на сезон. Колишній тренер Тоттенхема змінив на тренерському містку "аристократів" Френка Лемпарда.

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Почеттіно приніс із собою великі зміни

1 липня Почеттіно приступить до роботи на чолі "синіх". Очікується, що новий наставник влаштує шалений розпродаж складу, який повністю провалив сезон-2022/2023. По закінченню сезону лондонський колектив можуть покинути одразу 15 футболістів. А на їх заміну можуть прийти гравці, які будуть підходити аргентинцю по стилю гри.

Вже точно відомо, що Жоао Фелікс, який непогано себе проявив у Лондоні, повернеться з оренди у мадридське Атлетіко. Така ж доля чекає на Деніса Закарію, який повернеться з оренди у туринський Ювентус.

Очікується, що футболку "аристократів" вже не одягне наступний ряд гравців – П'єр-Емерік Обамеянг, Хакім Зієш, Крістіан Пулішіч, Едуар Менді та Каллум Хадсон-Одой.

Під питанням доля у Челсі ще трьох футболістів – Каліду Кулібалі, Сесара Аспілікуети та Н'Голо Канте.

Також інші європейські клуби придивляються до цілої групи "аристократів": Матео Ковачіча, Конора Галлахера, Трево Чалоби, Рубена Лофтус-Чіка та Мейсона Маунта.

Цікаво, що серед цієї когорти гравців,які можуть покинути Челсі вже влітку 2023-го року немає нашого Михайла Мудрика. Хоча раніше ЗМІ повідомляли, що "сині" налаштовані продати українця, якщо надійдуть солідні пропозиції по лівому вінгеру, який взагалі не вражає поки що в АПЛ.

Подейкують, що боси Челсі хочуть заробити на літньому трансферному міжсезонні близько 280 мільйонів фунтів.

Нагадаємо! Сезон-2022/2023 Челсі повністю провалило. Клуб посів лише 12-те місце за підсумками чемпіонату АПЛ, набравши 44 бали у 38-ми турах.