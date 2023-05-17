Челсі готове вказати на двері Мудрику: топ-3 претенденти на українця та умови трансферу
Джерело:Fichajes.net
Вже влітку 2023-го лондонське Челсі може попрощатись із низкою футболістів. Під ротації у складі може потрапити навіть 100-мільйонне придбання "синіх" Михайло Мудрик.
22-річний лівий вінгер перебрався у Челсі лише у середині січня 2023 року, підписавши довготривалий контракт до кінця червня 2031-го року. Однак може так скластись, що Мудрик не пробуде у Лондоні навіть року.
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"Сині" готові попрощатись із Мудрика
Челсі розглядає варіант оренди чи продажу Михайла. Український футболіст не виправдав тих надій, які покладали на нього одразу з моменту переходу. Адаптація Мудрика в АПЛ відбувається дуже складно. Із 15 січня українець провів за Челсі лише 15 матчів, у яких відзначився 2 асистами. Дебютного голу Михайло за "аристократів" поки що не забив.
Така невпевнена гра змушує керівництво Челсі задуматись щодо майбутнього Михайла у команді. За інформацією джерела, "сині" готові розглянути солідні пропозиції по Мудрику.
Також у Челсі начебто не виключають навіть повноцінного трансферу українця. Але, звісно, є одна умова. Пропозиція повинна бути такою, яка зможе перекрити більшу частину витрачених на придбання Мудрика коштів.
Хто цікавиться Мудриком та умови від Челсі
Серед потенційних покупців на Мудрика називають трійку топ-клубів Європи – Ювентус, Севілью та Арсенал. Цікаво, що у складі останнього Михайло міг опинитись значно раніше, якби не обрав Челсі.
Інше джерело El Gol Digital повідомило умови, за яких Мудрик може дістатись Севільї. Найголовніше – мова йде лише про оренду українського лівого вінгера.
Челсі віддасть Михайла у команду, яка гратиме у наступному сезоні-2023/2024 в єврокубках, а в ідеалі – у Лізі чемпіонів.
Перемога у Лізі Європи дозволить Севільї зіграти у Лізі чемпіонів в наступному сезоні-2023/2024.
Клуб, який захоче придбати Мудрика, повинен взяти на себе виплату зарплати українця, яка становить 5,9 мільйона євро на сезон. Натомість за оренду "сині" не будуть просити грошей.
- Щодо двох інших зацікавлених клубів, то Ювентус, якому повернули очки, йде на 2-му місці в Серії А, маючи у своєму активі 69 балів. Туринці поступається лише достроковому чемпіону Італії Наполі.
- Арсенал ж із 81 пунктом теж йде другим, поступаючись лідеру АПЛ МанСіті 4 балами. "Канонірам" буде вкрай складно здобути чемпіонство англійської першості, яке вилетіло з їх рук в останніх турах сезону-2022/2023.