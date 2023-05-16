На лівому фланзі Челсі Михайла Мудрика успішно замінив Рахім Стерлінг, який став автором швидкого дублю у ворота суперника. Однак навіть ці два голи не дозволили "аристократам" перемогти за підтримки рідних трибун.
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Набрався сил перед останніми матчами сезону
Фінальний свисток зафіксував бойову нічию 2:2.
Після поєдинку Михайло Мудрик вирішив прогулятись лондонськими вулицями.Михайло показав, що проводить свій вільний час не лише у спортзалі, як це звикли бачити його підписники в інстаграмі. Адже футболіст багато працює поза межами футбольного поля, аби ще більше покращити свої сильні сторони.
Мудрик зробив фото у стильних окулярах, які доповнювали його образ.
Мудрик прогулявся вулицями Лондона / Скриншот із інстаграму футболіста
Нагадаємо, що нещодавно український футболіст прилітав у Мадрид, аби побачити фінал чоловічого ATP 1000 між Карлосом Алькарасом Гарфією та німцем Яно-Леннардом Штруффом, у якому переміг іспанець.
Головне про Мудрика у Лондоні
- Нагадаємо, що Мудрик перебрався у Челсі у середині січня 2023-го року. Михайло підписав довготривалий контракт терміном до кінця червня 2031 року.
- Із того часу провів у футболці лондонського клубу 15 матчів, у яких відзначився 2 асистами, але поки що ще не забивав.
- Востаннє виходив на футбольне поле 6 травня у матчі проти Борнмута, за який виступає Ілля Забарний. У тому поєдинку український лівий вінгер провів 63 хвилини та запам'ятався лише жовтою карткою, яку отримав на 15-й хвилині зустрічі. Той поєдинок закінчився перемогою Челсі 1:3.