22-річний лівий вінгер перебрався у Челсі лише у середині січня 2023 року, підписавши довготривалий контракт до кінця червня 2031-го року. Однак може так скластись, що Мудрик не пробуде у Лондоні навіть року.

Дивіться також На стилі: Мудрик показав, як відпочиває поза межами футбольного поля – фото

"Сині" готові попрощатись із Мудрика

Челсі розглядає варіант оренди чи продажу Михайла. Український футболіст не виправдав тих надій, які покладали на нього одразу з моменту переходу. Адаптація Мудрика в АПЛ відбувається дуже складно. Із 15 січня українець провів за Челсі лише 15 матчів, у яких відзначився 2 асистами. Дебютного голу Михайло за "аристократів" поки що не забив.

Така невпевнена гра змушує керівництво Челсі задуматись щодо майбутнього Михайла у команді. За інформацією джерела, "сині" готові розглянути солідні пропозиції по Мудрику.

Також у Челсі начебто не виключають навіть повноцінного трансферу українця. Але, звісно, є одна умова. Пропозиція повинна бути такою, яка зможе перекрити більшу частину витрачених на придбання Мудрика коштів.

Нагадаємо. Мудрик обійшовся лондонському клубу у 70 мільйонів євро плюс 30 мільйонів у вигляді бонусів для Шахтаря.

Хто цікавиться Мудриком та умови від Челсі

Серед потенційних покупців на Мудрика називають трійку топ-клубів Європи – Ювентус, Севілью та Арсенал. Цікаво, що у складі останнього Михайло міг опинитись значно раніше, якби не обрав Челсі.

Інше джерело El Gol Digital повідомило умови, за яких Мудрик може дістатись Севільї. Найголовніше – мова йде лише про оренду українського лівого вінгера.

Челсі віддасть Михайла у команду, яка гратиме у наступному сезоні-2023/2024 в єврокубках, а в ідеалі – у Лізі чемпіонів.

До слова. Іспанський клуб після 34-х турів йде лише на 10-й позиції у Ла Лізі, тому через внутрішній чемпіонат Севільї відібратись в ЛЧ вже не вдасться. Натомість клуб може спробувати це зробити через Лігу Європи, де 18 травня зіграє матч-відповідь в 1/2 фіналу проти Ювентуса. Перша зустріч закінчилась нічиєю 1:1.

Перемога у Лізі Європи дозволить Севільї зіграти у Лізі чемпіонів в наступному сезоні-2023/2024.

Клуб, який захоче придбати Мудрика, повинен взяти на себе виплату зарплати українця, яка становить 5,9 мільйона євро на сезон. Натомість за оренду "сині" не будуть просити грошей.