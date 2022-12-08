Багато було чуток та версій після провалу збірної Німеччини на груповому раунді чемпіонату світу-2022. Ганс-Дітер Флік цілком ймовірно міг залишитись без роботи, але Німецький футбольний союз розставив усі крапки над "і".

Цікаво прочитати У збірній Німеччини виник новий конфлікт: команда поділилась на два табори

Зберіг за собою місце на чолі команди

Німецький спеціаліст зберіг своє крісло головного тренера "бундестім" до домашнього чемпіонату Європи, який відбудеться у 2024 році.

Флік запевнив, що він та його тренерський штаб може принести користь команді для виступів на домашньому Євро.

Я та моя тренерська команда з оптимізмом дивимося на проведення чемпіонату Європи у Німеччині. Ми як команда можемо досягти набагато більшого, ніж показали в Катарі,

– заявив Флік.

Про відставку мова навіть не йде. Флік допрацює контракт до його закінчення. У німецького наставника угода зі збірною Німеччини до кінця липня 22024 року.

До слова. Ганс-Дітер Флік почав роботу з німецькою збірною 1 серпня 2021 року. Під його керівництвом "бундестім" провів 19 матчів.

Як збірна Німеччини виступила на ЧС-2022