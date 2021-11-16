Шапаренко залишив у правильному положенні Довбика передачею зі своєї половини, а форвард Дніпра-1 реалізував вихід віч-на-віч.
Перший гол у матчі Зінченко перервав гольовий застій і забив важливий м'яч у ворота Боснії та Герцеговини: відео
Відео голу Довбика
Боснія та Герцеговина – Україна: коротко про матч
- Матч проти Боснії і Герцеговини проходить у Зениці на стадіоні "Біліно Поле". Поєдинок є вирішальним для України, яка претендує на плей-офф чемпіонату світу-2022. Українців влаштує лише перемога. Величезним плюсом для підопічних Петракова є те, що боснійці вже втратили усі шанси на друге місце, тому не мають жодної мотивації на цей поєдинок.
- Однак не все залежить від результату матчу України. "Синьо-жовтих" влаштовує лише поразка фінів у протистоянні з Францією.