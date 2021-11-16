Шапаренко залишив у правильному положенні Довбика передачею зі своєї половини, а форвард Дніпра-1 реалізував вихід віч-на-віч.

Перший гол у матчі Зінченко перервав гольовий застій і забив важливий м'яч у ворота Боснії та Герцеговини: відео

Відео голу Довбика

Боснія та Герцеговина – Україна: коротко про матч