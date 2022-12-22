28 грудня ПСЖ прийме Страсбург у 16-му турі французької Ліги 1. У цьому матчі на футбольному полі стадіону "Парк де Пренс" може з'явитись чемпіонський трофей Мундіалю-2022.

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Провокаційна ідея

Мессі попросив керівництво ПСЖ дозволити йому презентувати кубок ЧС-2022 на рідній арені парижан вже у найближчому матчі. Однак така ідея Ліонеля не викличе у керівництва паризького клубу позитивні емоції.

Швидше за все, що Лео не отримає позитивну відповідь на своє прохання. Адже це далеко не найкраща ідея від аргентинського нападника. Трофей ЧС-2022 на "Парк де Пренс" може викликати негативну реакцію французьких фанатів та одноклубника Мессі – Кіліана Мбаппе.

Цікаво, як Мессі зустріне французька публіка ПСЖ.

Важливо! Початок зустрічі ПСЖ – Страсбург о 22:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що саме Франція була суперником Аргентини у фіналі ЧС-2022 у Катарі. Хет-трик Мбаппе не врятував "Ле Бле" від поразки у серії післяматчевих пенальті – 3:3 в основний та додатковий час, а 4:2 у серії 11-метрових ударів.

Якраз Мессі відзначився дублем у ворота Льоріса та забив один із чотирьох пенальті аргентинської збірної.

Цікаво! Ліонель Мессі взяв участь в усіх поєдинках ЧС-2022, у яких наколотив 7 голів та віддав 3 результативні передачі.