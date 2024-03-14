Тренер Жирони розповів про стан здоров'я Циганкова та прокоментував "суху" серію Довбика

У суботу, 16 березня, Жирона проведе свій матч 29 туру іспанської Ла Ліги. Суперником каталонців буде середняк чемпіонату Хетафе.

Під питанням залишається участь у поєдинку Віктора Циганкова. Він у матчі проти Осасуни, в якому зробив асист, отримав ушкодження коліна.

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Проблеми з коліном у Циганкова та довіра до Довбика

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував стан українського вінгера. Він зазначив, що футболіст досі відчуває дискомфорт та все ще не розпочав тренування в основній групі:

Віктор відчуває дискомфорт у коліні, є сумніви щодо його участі в суботній грі. Побачимо завтра, чи зможе він тренуватися у загальній групі, а тоді вирішимо.

Також іспанський тренер висловився щодо "сухої" серії найкращого бомбардира команди Артема Довбика, який 6 матчів поспіль не робить результативних дій. Мічел не бачить у цьому великої проблеми та відзначив, що навіть без голів українець успішно виконує свою роботу.

"Я б хвилювався, якби у команди не було моментів, але ми їх створюємо. Артем знає, що головне – виходити у фінальну третину поля та створювати моменти. Хто заб‘є гол – не важливо, 14-15 різних гравців вже зуміли відзначитись. Ми на один гол відстаємо від Реала, у якого є Беллінгем, Хоселу, Вінісіус… Ми не йдемо ні в яке порівняння з цією чудовою командою.

Я не переживаю за Довбика, днями він провів дуже хорошу гру, з м'ячем і без. Він притримував м’яч, боровся за нього, змушував команду "дихати". Я не переживаю, що він не заб'є,

– сказав Мічел.

. За 10 турів до кінця чемпіонату Іспанії Жирона посідає друге місце в турнірній таблиці. Головною метою команди є кваліфікація до Ліги чемпіонів на наступний сезон і наразі каталонський клуб має 9 очок переваги від п'ятої (не лігочемпіонівської) позиції.

Нагадаємо, що після матчу з Хетафе Довбик і Циганков долучаться до складу національної збірної України, яка 21 березня проведе півфінальний матч раунду плей-оф за вихід на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Раніше можливу участь Віктора в матчі прокоментував Сергій Ребров. Він заявив, що динаміка відновлення футболіста є позитивною й той має великі шанси зіграти за "синьо-жовтих".