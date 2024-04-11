"Є сумніви": тренер Жирони розповів, що матч проти Атлетіко може пропустити український легіонер

Каталонська Жирона в сезоні-2023/2024 має історичний шанс уперше кваліфікуватися в Лігу чемпіонів. Перемога в наступному матчі в Ла Лізі майже гарантує команді Мічела це неймовірне досягнення.

У суботу, 13 квітня, "біло-червоні" на виїзді зустрінуться з мадридським Атлетіко. На жаль, цей надважливий поєдинок ризикує пропустити український вінгер Віктор Циганков.

Читайте також Довбик розповів Жироні про плани на майбутній сезон: де хоче грати український бомбардир

У Циганкова нове пошкодження

Про стан футболіста збірної України перед грою з "матрацниками" розповів головний тренер каталонців Мічел. На передматчевій пресконференції він заявив, що 26-річний гравець може не зіграти через м'язовий дискомфорт:

У нас є сумніви щодо Циганкова – він має дискомфорт у м'язі гомілки. Відчуває його від останнього матчу, і особливо краще не стало. Побачимо завтра.

Нагадаємо, що в березні Віктор Циганков мав ушкодження коліна, проте з того часу він вже провів 2 майже повні матчі, в яких допоміг збірній України у фіналі плей-оф кваліфікації на Євро-2024 здолати Ісландію (2:1) та в чемпіонаті Іспанії перемогти Бетіс (3:2).

. У нинішньому сезоні український вінгер провів 28 матчів за Жирону в усіх турнірах, в яких забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі.

Зазначимо, що за 8 турів до кінця чемпіонату Жирона посідає третю сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги. Вона на 7 очок випереджає Атлетіко та на 9 залікових пунктів – Атлетік Більбао, який розташувався на п'ятій (першій не лігочемпіонівській) позиції.