В субботу, 13 апреля, "бело-красные" на выезде встретятся с мадридским Атлетико. К сожалению, этот важнейший поединок рискует пропустить украинский вингер Виктор Цыганков.

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У Цыганкова новое повреждение

О состоянии футболиста сборной Украины перед игрой с "матрасниками" рассказал главный тренер каталонцев Мичел. На предматчевой пресс-конференции он заявил, что 26-летний игрок может не сыграть из-за мышечного дискомфорта:

У нас есть сомнения относительно Цыганкова – он имеет дискомфорт в мышце голени. Чувствует его от последнего матча, и особо лучше не стало. Посмотрим завтра.

Напомним, что в марте Виктор Цыганков имел повреждение колена, однако с тех пор он уже провел 2 почти полные матчи, в которых помог сборной Украины в финале плей-офф квалификации на Евро-2024 одолеть Исландию (2:1) и в чемпионате Испании победить Бетис (3:2).

Справка. В нынешнем сезоне украинский вингер провел 28 матчей за Жирону во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Отметим, что за 8 туров до конца чемпионата Жирона занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Она на 7 очков опережает Атлетико и на 9 зачетных пунктов – Атлетик Бильбао, который расположился на пятой (первой не лигочемпионовской) позиции.