"Дуже важливий для нас": тренер Жирони оцінив гру Циганкова після його феєрії в матчі Ла Ліги

У четвер, 29 серпня, відбулися поєдинки третього туру іспанської Ла Ліги. В одному з них Жирона вдома приймала Осасуну.

Господарі здобули розгромну перемогу з рахунком 4:0. Ця звитяга стала першою для каталонців у новому сезоні.

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Мічел задоволений виступом Циганкова

Віктор Циганков провів на полі 80 хвилин. Він відзначився першими результативними діями в новій кампанії.

У першому таймі український вінгер зробив неймовірний асист, а вже на початку другої половини зустрічі забив гол, елегантно відправивши м'яч до сітки воріт Осасуни. Після фінального свистка тренер "біло-червоних" оцінив гру своїх підопічним та окремо висловився про Віктора.

"Дуже задоволений тим, як ми провели цей матч. Сподобався пресинг суперника після того, як ми втрачали м’яч. Добре діяли на половині поля Осасуни.

Циганков? Віктор дуже важливий для нас. Він здатний давати нашому футболу постійність в атаці. Він забив, він асистував, і нам необхідні всі його якості. Однак нам потрібно, щоб він продовжував прогресувати", – заявив Мічел.

Довідка. Після трьох стартових турів у чемпіонаті Іспанії Жирона набрала чотири залікові пункти. Вона наразі розташовується на сьомому місці в турнірній таблиці.

Зазначимо, що наступний поєдинок каталонці проведуть 1 вересня о 20:00. Суперником команди Циганкова буде Севілья.