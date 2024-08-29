У четвер, 29 серпня, в рамках 3-го туру Ла Ліги Жирона приймала Осасуну. У стартовому складі "біло-червоних" вийшов українець Віктор Циганков, пише 24 Канал.

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Феєрія Циганкова у Ла Лізі

Господарі поля відкрили рахунок на 34-й хвилині. Циганков виконав шедевральну передачу у штрафний майданчик на Браяна Хіля. Іспанському хавбеку залишилося лише підставити ногу.

Відео асисту Циганкова та голу Хіля

Та на цьому українець не зупинився. На початку другого тайму Віктор відзначився сам. Вінгер опинився у потрібному місці в потрібний час та елегантно відправив м'яч до сітки воріт Осасуни.

Відео голу Циганкова

У підсумку поєдинок завершився перемогою команди Циганкова з рахунком 4:0. Третій та четвертий голи забили Руїс та Стуані. Віктор відіграв у поєдинку 81 хвилину.

Зазначимо, що Жирона невдало розпочала сезон у Ла Лізі. У перших двох матчах підопічні Мічела не здобули жодної перемоги: нічия з Бетісом (1:1) та поразка від Атлетіко (0:3).

Таким чином, повернення Циганкова у стартовий склад допомогло "жиронцям" здобути першу перемогу в чемпіонаті Іспанії.