Хозяева одержали разгромную победу со счетом 4:0. Она стала первой для каталонцев в новом сезоне.

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Мичел доволен выступлением Цыганкова

Виктор Цыганков провел на поле 80 минут. Он отметился первыми результативными действиями в новой кампании.

В первом тайме украинский вингер сделал невероятный ассист, а уже в начале второй половины встречи забил гол, элегантно отправив мяч в сетку ворот Осасуны. После финального свистка тренер "бело-красных" оценил игру своих подопечным и отдельно высказался о Викторе.

"Очень доволен тем, как мы провели этот матч. Понравился прессинг соперника после того, как мы теряли мяч. Хорошо действовали на половине поля Осасуны.

Цыганков? Виктор очень важен для нас. Он способен давать нашему футболу постоянство в атаке. Он забил, он ассистировал, и нам необходимы все его качества. Однако нам нужно, чтобы он продолжал прогрессировать", – заявил Мичел.

Справка. После трех стартовых туров в чемпионате Испании Жирона набрала четыре зачетных пункта. Она сейчас располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

Отметим, что следующий поединок каталонцы проведут 1 сентября в 20:00. Соперником команды Цыганкова будет Севилья.