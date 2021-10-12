Ми зможемо легко влаштувати бій з Усиком, — промоутер Ф'юрі про можливий поєдинок
Джерело:Tribuna
Промоутер Френк Уоррен поділився думками щодо можливого поєдинку володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO Олександром Усиком.
Уоррен хотів би влаштувати бій Ф'юрі – Усик
Уоррен запевняє, що у разі відмови Джошуа від реваншу з українцем – вони готові влаштувати бій Ф'юрі – Усик.
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В Усика є опція реваншу з Джошуа. Якщо Ентоні захоче відійти в сторону, то я впевнений, що ми зможемо легко влаштувати бій Ф'юрі - Усик,
– заявив Френк Уоррен.
Проте він сумнівається, що Джошуа погодиться на це.
"Чи піде на це Джошуа? Я сумніваюся. Можливо, він це зробить, але я не знаю точно", – сказав промоутер.
Френк Уоррен запевняє, що хотів би влаштувати бій Ф'юрі – Усик. Оскільки, якщо Тайсон захоче продовжувати боксувати, то йому доведеться захищати титул.
"Перед третім поєдинком з Уайлдером Ф'юрі говорив, що хоче провести ще п'ять боїв. Тепер їх залишилося чотири, а потім він вирішить, що захоче робити далі", – додав Уоррен.
- Ф'юрі вдалося успішно захистити титул WBC, нокаутувавши Деонтея Уайлдера.
- Олександр Усик сенсаційно переміг Ентоні Джошуа та забрав його чотири чемпіонські. Судді одноголосно віддали перемогу українцю.
- Джошуа вже офіційно активував прописаний в контракті пункт про реванш з Усиком. Бій може відбутися у березні 2022 року.