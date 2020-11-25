УЄФА 25-го листопада вирішив присудити технічну поразку збірній Україні в матчі 6-го туру Ліги націй проти Швейцарії. Неочевидне рішення УЄФА прокоментував президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

Андрій Павелко у фейсбуці написав, що рішення УЄФА – найгірше з можливих варіантів. На думку глави УАФ, це удар по спортивному принципу.

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Це дуже небезпечний прецедент

"Так, це найгірший з можливих варіантів у цій справі. І це дуже небезпечний прецедент, який завдає серйозний удар по спортивному принципу, відповідно до якого мають визначатися результати матчів. Але чи можна таке рішення вважати поразкою команди Андрія Шевченка, яка до останньої хвилини готова була відстоювати честь України в 6 турі Ліги націй? Безумовно ні!", – написав Павелко.

Павелко заявив, що утримувався від коментарів щодо цієї справи. Також він вважає, що протокол УЄФА "Повернення до гри" потребує змін.

Свідомо не коментував тему раніше, тому що будь-яке висловлювання могло бути розцінене, як тиск на дисциплінарні органи УЄФА з боку члена Виконкому УЄФА. Водночас історія зі скасуванням матчу Швейцарія – Україна продемонструвала, що протокол УЄФА "Повернення до гри" потребує серйозних змін і доповнень,

– вважає глава УАФ.

Павелко вважає, що слід внести зміни в частині визначення строків, які надаються національним асоціаціям на формування нового складу збірної у випадку переведення команди на карантин.

"На найближчому засіданні Виконкому УЄФА, яке відбудеться на початку грудня, запропоную колегам затвердити в протоколі "Повернення до гри" строк не менше 48 годин – на формування нової збірної в разі, якщо команда проводить матч на виїзді, і не менше 24 годин – якщо вдома", – написав Павелко.

Глава УАФ вважає, що такі часові рамки дозволили б організувати і привезти збірну України в Люцерн на матч зі Швейцарією.