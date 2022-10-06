Перший тайм був більш насиченим на гольові моменти. Спершу два м'ячі "вершкові" відправили у ворота "гірників". Потім Олександр Зубков забив приніс чудо-гол Луніну.

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Кроос: Важко повірити, що ми виграли з рахунком лише 2:1

Півзахисник Реала Тоні Кроос вважає, що підопічним Ігоря Йовічевіча дуже пощастило. На його думку, Реал міг забити 7 голів замість 2-х.

Бувають такі дні, коли м’яч не хоче залітати в ворота. Ми повинні були перемогти з рахунком 7:1 або близько до цього. Але в підсумку це ті ж самі 3 очки. Це була заслужена перемога. Ми добре провели перший тайм, дуже добре. Ми добре пресингували. Нам все вдавалося. Лише один мінус – ми не забили більше голів,

– зазначив гравець.

Кроос переконаний що у наступному матчі м'яч буде вже частіша залітати у сітку воріт.

"Анчелотті сказав, що ми повинні продовжувати грати як і раніше, тому що перемога з різницею всього в один гол… Важко повірити, що ми виграли з рахунком лише 2:1. Але бувають такі дні. У наступних матчах м’яч точно буде частіше потрапляти в сітку.

Ми хочемо якомога швидше оформити вихід з групи. У нас 9 очок з 9, ми провели три дуже хороші гри. Хочемо ще однієї перемоги у Варшаві. Ми хочемо вийти в плей-офф", – додав півзахисник "вершкових".

Турнірна таблиця групи F