Підопічні Ігоря Йовічевіча продемонстрували гідну боротьбу. "Гірники" поступилися мадридцям з рахунком 2:1, пише 24 канал.
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Турнірне становище
Цього ж дня Лейпциг приймав Селтік. Німецький клуб завдав поразки шотландцям – 3:1.
Наразі на першому місці в турнірній таблиці перебуває Реал, на рахунку "вершкових" 9 пунктів. Шахтар з 4 балами залишився другим. Лейпциг набрав 3 бали та піднявся з четвертої сходинки на третю, а Селтік з 1 очком впав на останнє місце.
Шахтар раніше розжився чотирма пунктами в матчах проти німецького Лейпцига (4:1) та шотландського Селтіка (1:1).
Турнірна таблиця групи F
- Реал – 9 очок (3 матчі), 7:1 (різниця голів)
- Шахтар – 4 (3), 6:4
- Лейпциг – 3 (3), 4:7
- Селтік – 1 (3), 2:7
В наступному турі гірники приймуть Реал, а Селтік вдома зіграє з Лейпцигом. Ці матчі відбудуться 11 жовтня.
Нагадаємо, що Анатолій Трубін є найкращим гравцем матчу серед "гірників".