"Вершкові" вже встигли забити два м'ячі у ворота донецької команди. Реал вийшов вперед вже на 13-й хвилині матчу.
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Реал – Шахтар 2:1
Тоді Родріго точно пробив у кут воріт "гірників". Дещо згодом Галактикос розіграв швидку комбінацію, у підсумку якої Вінісіус точно пробив повз Трубіна.
Наприкінці другого тайму Шахтар відповів господарям. Олександр Зубков з центра штрафного злету пробив у протихід Луніну – 2:1.
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