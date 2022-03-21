Ми, поляки, відчуваємо цю війну трохи більше, ніж інші країни, – Левандовський

Нападник Баварії та збірної Польщі Роберт Левандовський всіляко підтримує український народ. Спортсмен вкотре прокоментував війну в Україні.

Левандовський: Ми бачимо, як поляки допомагають українцям

Футболіст розуміє ситуацію українців, які опинилися у складному становищі через розв'язання росіянами. Він також дякує своїм землякам, які допомагають біженцям з України.

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Перші дні повністю відірвали від реальності. Ніхто не хотів, щоб таке сталося. Це дуже складна ситуація, яка, сподіваюся, скоро закінчиться. Звісно, це тільки мрія, але потрібно вірити,

– сказав форвард.

"Ми бачимо, як поляки допомагають українцям, віддають їм свої серця. Великі слова вдячності всім, хто долучається до таких дій. Багато людей з усього світу підходили до мене і захоплювалися прихильністю поляків. Це добре. Зараз будь-яка допомога є важливою", – зазначив Левандовський.

За словами гравця Баварії, всі гравці збірної Польщі заявили, що не збираються грати проти збірної Росії у стиковому матчі плей-офф.

"Ніхто зі збірної Польщі не уявляв, що ми зіграємо з Росією. Важко просто так забути все, що відбувається. Рішення не грати з ними ухвалено одноголосно всіма футболістами збірної. Це був свідомий вибір. Іншого виходу наша команда не бачила", – розповів футболіст.

Ми, поляки, відчуваємо цю війну трохи більше, ніж інші країни,

– додав нападник Баварії.