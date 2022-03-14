Ми говоримо "русский", а маємо на увазі "фашист" – синонім навіки, – Шовковський

Легенда українського футболу Олександр Шовковський продовжує боротьбу на інформаційному фронті. Ексголкіпер Динамо морально нищить представників руского міра.

"Русский – фашист"

Асистент Олександра Петракова у тренерському штабі збірної України робить свій внесок у нашу перемогу.

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Колишній голкіпер збірної України прокоментував вторгнення Росії в Україну. Шовковський також висловив всю свою ненависть до росіян.

Ми говоримо "русский", а маємо на увазі "фашист". Ми говоримо "фашист" – а маємо на увазі "русский". русский – фашист. Синоніми навіки. Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ! Слава Українцям,

– написав у мережі Шовковський.