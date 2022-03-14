"Русский – фашист"
Асистент Олександра Петракова у тренерському штабі збірної України робить свій внесок у нашу перемогу.
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Колишній голкіпер збірної України прокоментував вторгнення Росії в Україну. Шовковський також висловив всю свою ненависть до росіян.
Ми говоримо "русский", а маємо на увазі "фашист". Ми говоримо "фашист" – а маємо на увазі "русский". русский – фашист. Синоніми навіки. Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ! Слава Українцям,
– написав у мережі Шовковський.
- Шовковський завершив ігрову кар’єру у 2016 році.
- Протягом кар’єри він виступав лише за Динамо, з яким 14 разів ставав чемпіоном України.
- Наразі ексголкіпер Динамо працює асистентом головного тренера збірної України Олександра Петракова.