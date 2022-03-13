Прийняли у лісабонську родину

Бенфіка не кинула у біді своїх підопічних. Лісабонський клуб по-сімейному зустрів чотирьох юних футболістів із України.

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Ілля, Мирон, Микита та Олексій займались у школі Бенфіки, яка була відкрита у Києві та Харкові. Після початку війни "орли" подбали про безпеку своїх вихованців.

Президент Бенфіки Руй Кошта дуже тепло прийняв молодих гравців та подарував хлопцям клубне екіпірування. Кожен українець отримав іменний рюкзак.

Відео зустрічі президента Бенфіки та українців

Нагадаємо, що у складі Бенфіки виступає український форвард Роман Яремчук.