"Русский – фашист"

Асистент Олександра Петракова у тренерському штабі збірної України робить свій внесок у нашу перемогу.

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Бывший голкипер сборной Украины прокомментировал вторжение России в Украину. Шовковский также выразил всю свою ненависть к россиянам.

Мы говорим "русский", а имеем в виду "фашист". Мы говорим "фашист" – а имеем в виду "русский". русский – фашист. Синонимы навеки. Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ! Слава Украинцам,

– написал в сети Шовковский.