Відмовою на відмову: Металург Запоріжжя бойкотує ФІФА через Зеленського

Металург Запоріжжя не братиме участь у голосуванні для символічної збірної світу ФІФА сезону 2021/2022. Клуб так бойкотує недавню ситуацію між світовою організацією та Володимиром Зеленським.

Таким чином клуб демонструє свою позицію. Нещодавно ФІФА відмовила Володимиру Зеленському у виступі з посланням миру перед фіналом чемпіонату світу-2022 у Катарі.

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Металург Запоріжжя заявив, що гравці не братимуть участь у голосуванні для символічної збірної, оскільки ФІФА має проросійьску позицію:

Позиція гравців МФК Металуг Запоріжжя з цього питання наступна: футболісти відмовляються від голосування на знак протесту проти проросійської позиції ФІФА, яка не підтримала ініціативу Президента України та відмовилась від виступу Володимира Зеленського перед фінальним матчем чемпіонату світу в Катарі, – йдеться у заяві Металурга.

На адресу МФК Металург надійшов лист від Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів. У ньому йшлось, що ФІФА разом з FIFAPRO проводить глобальне онлайн-голосування для обрання найкращої одинадцятки 2021/2022 серед професійних футболістів світу.

Символічна збірна сезону 2020/2021: