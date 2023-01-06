Таким чином клуб демонструє свою позицію. Нещодавно ФІФА відмовила Володимиру Зеленському у виступі з посланням миру перед фіналом чемпіонату світу-2022 у Катарі.

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Металург Запоріжжя заявив, що гравці не братимуть участь у голосуванні для символічної збірної, оскільки ФІФА має проросійьску позицію:

Позиція гравців МФК Металуг Запоріжжя з цього питання наступна: футболісти відмовляються від голосування на знак протесту проти проросійської позиції ФІФА, яка не підтримала ініціативу Президента України та відмовилась від виступу Володимира Зеленського перед фінальним матчем чемпіонату світу в Катарі, – йдеться у заяві Металурга.

На адресу МФК Металург надійшов лист від Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів. У ньому йшлось, що ФІФА разом з FIFAPRO проводить глобальне онлайн-голосування для обрання найкращої одинадцятки 2021/2022 серед професійних футболістів світу.

Символічна збірна сезону 2020/2021:

  • Джанлуїджі Донарумма (воротар, Мілан/ПСЖ/збірна Італії)
  • Давід Алаба (захисник, Баварія/Реал Мадрид/збірна Австрії)
  • Леаонардо Бонуччі (захисник, Ювентус/збірна Італії)
  • Рубен Діаш (захисник, Манчестер Сіті/збірна Португалії)
  • Жоржиньйо (півзахисник, Челсі/збірна Італії)
  • Н'Голо Канте (півзахисник, Челсі/збірна Франції)
  • Кевін Де Брюйне (півзахисник, Манчестер Сіті/збірна Бельгії)
  • Ерлінг Холанд (нападник, Борусія Дортмунд/збірна Норвегії)
  • Роберт Левандовський (нападник, Баварія/збірна Польща)
  • Ліонель Мессі (нападник, Барселона/ПСЖ/збірна Аргентини)
  • Кріштіану Роналду (нападник, Ювентус/Манчестер Юнайтед/збірна Португалії)