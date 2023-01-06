Таким чином клуб демонструє свою позицію. Нещодавно ФІФА відмовила Володимиру Зеленському у виступі з посланням миру перед фіналом чемпіонату світу-2022 у Катарі.
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Металург Запоріжжя заявив, що гравці не братимуть участь у голосуванні для символічної збірної, оскільки ФІФА має проросійьску позицію:
Позиція гравців МФК Металуг Запоріжжя з цього питання наступна: футболісти відмовляються від голосування на знак протесту проти проросійської позиції ФІФА, яка не підтримала ініціативу Президента України та відмовилась від виступу Володимира Зеленського перед фінальним матчем чемпіонату світу в Катарі, – йдеться у заяві Металурга.
На адресу МФК Металург надійшов лист від Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів. У ньому йшлось, що ФІФА разом з FIFAPRO проводить глобальне онлайн-голосування для обрання найкращої одинадцятки 2021/2022 серед професійних футболістів світу.
Символічна збірна сезону 2020/2021:
- Джанлуїджі Донарумма (воротар, Мілан/ПСЖ/збірна Італії)
- Давід Алаба (захисник, Баварія/Реал Мадрид/збірна Австрії)
- Леаонардо Бонуччі (захисник, Ювентус/збірна Італії)
- Рубен Діаш (захисник, Манчестер Сіті/збірна Португалії)
- Жоржиньйо (півзахисник, Челсі/збірна Італії)
- Н'Голо Канте (півзахисник, Челсі/збірна Франції)
- Кевін Де Брюйне (півзахисник, Манчестер Сіті/збірна Бельгії)
- Ерлінг Холанд (нападник, Борусія Дортмунд/збірна Норвегії)
- Роберт Левандовський (нападник, Баварія/збірна Польща)
- Ліонель Мессі (нападник, Барселона/ПСЖ/збірна Аргентини)
- Кріштіану Роналду (нападник, Ювентус/Манчестер Юнайтед/збірна Португалії)