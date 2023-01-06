Одразу нагадаємо, що чемпіонат світу-2018 відбувався у Росії. Збірна ворожої країни потрапила у фінальну частину Мундіалю без кваліфікації, адже відібралась у статусі господарки турніру, пише 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Канчельскіс: Ви що, не знаєте про це

Колишній правий півзахисник заявив, що усі матчі на Мундіалі 5-річної давнини його національна збірна купила. Канчельскіс впевнений, що уся правда про нечесну гру російської збірної незабаром спливе із назовні.

Всі ігри купили. Ви що, не знаєте про це? Ми грали домашній чемпіонат світу. Те саме, як Корея та Японія, коли вбивали італійців, винесли їх взагалі. Тож закінчуйте. Результат роботи Черчесова був на чемпіонаті Європи. Це найголовніший показник. З горем навпіл виграли у фінів, а якби їм потрапили, то взагалі біда,

– розповів Андрєй Канчельскіс.

"На ЧС нас за вуха тягли. Плюс із ким ми там грали? З Уругваєм, який нас виніс. Іспанці, які незрозуміло грали. Це дуже дивна гра була. Повірте, згодом ця піна вийде назовні", – додав колишній футболіст.

Цікаво! Андрєй Канчельскіс розпочинав кар'єру у кропивницькій Зірці. Потім пограв ще за Динамо та Шахтар. Далі у кар'єрі футболіста був європейський період – Манчестер Юнайтед, Евертон, Фіорентина, Рейнджерс, Манчестер Сіті, Саутгемптон. Пограв у Саудівській Аравії, а кар'єру закінчував у Росії (Динамо, Сатурн та Крилья Совєтов). У 2007 повішав бутси на цвях.

Як Росію "тягли за вуха" на домашньому ЧС-2018