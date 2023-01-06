Таким образом, клуб демонстрирует свою позицию. Недавно ФИФА отказала Владимиру Зеленскому в выступлении с посланием миру перед финалом чемпионата мира-2022 в Катаре

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Металлург Запорожья заявил, что игроки не будут участвовать в голосовании для символической сборной, поскольку ФИФА имеет пророссийскую позицию:

Позиция игроков МФК Металуг Запорожья по этому вопросу следующая: футболисты отказываются от голосования в знак протеста против пророссийской позиции ФИФА, которая не поддержала инициативу Президента Украины и отказалась от выступления Владимира Зеленского перед финальным матчем чемпионата мира в Катаре, говорится в заявлении Металлурга.

В адрес МФК Металлург поступило письмо от Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов. В нем говорилось, что ФИФА вместе с FIFAPRO проводит глобальное онлайн-голосование для избрания лучшей одиннадцати 2021/2022 среди профессиональных футболистов мира.

Символическая сборная сезона 2020/2021: