Таким образом, клуб демонстрирует свою позицию. Недавно ФИФА отказала Владимиру Зеленскому в выступлении с посланием миру перед финалом чемпионата мира-2022 в Катаре
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Металлург Запорожья заявил, что игроки не будут участвовать в голосовании для символической сборной, поскольку ФИФА имеет пророссийскую позицию:
Позиция игроков МФК Металуг Запорожья по этому вопросу следующая: футболисты отказываются от голосования в знак протеста против пророссийской позиции ФИФА, которая не поддержала инициативу Президента Украины и отказалась от выступления Владимира Зеленского перед финальным матчем чемпионата мира в Катаре, говорится в заявлении Металлурга.
В адрес МФК Металлург поступило письмо от Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов. В нем говорилось, что ФИФА вместе с FIFAPRO проводит глобальное онлайн-голосование для избрания лучшей одиннадцати 2021/2022 среди профессиональных футболистов мира.
Символическая сборная сезона 2020/2021:
- Джанлуиджи Донарумма (вратарь, Милан/ПСЖ/сборная Италии)
- Давид Алаба (защитник, Бавария/Реал Мадрид/Сборная Австрии)
- Леаонардо Бонуччи (защитник, Ювентус/Сборная Италии)
- Рубен Диаш (защитник, Манчестер Сити/Сборная Португалии)
- Жоржинье (полузащитник, Челси/сборная Италии)
- Н'Голо Канте (полузащитник, Челси/Сборная Франции)
- Кевин Де Брюйне (полузащитник, Манчестер Сити/Сборная Бельгии)
- Эрлинг Холанд (нападающий, Боруссия Дортмунд/Сборная Норвегии)
- Роберт Левандовский (нападающий, Бавария/сборная Польша)
- Лионель Месси (нападающий, Барселона/ПСЖ/сборная Аргентины)
- Криштиану Роналду (нападающий, Ювентус/Манчестер Юнайтед/Сборная Португалии)