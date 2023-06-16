Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі забив свій 103-й гол у складі національної команди. Футболіст відкрив рахунок у товариському матчі проти Австралії (2:0), пише 24 Канал.
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Черговий гольовий рекорд Мессі
Аргентинець, який стане одноклубником Сергія Кривцова в американському Інтер Маямі, вийшов у старті на 159-й матч збірної. І вже на 80-й секунді ігрового часу футболіст забив історичний для себе гол, який став найшвидшим забитим м'ячем у великій кар'єрі нападника.
Дивіться відео історичного взяття воріт
Попередній рекордний гол за швидкістю Мессі забив у Лізі чемпіонів-2017/2018 у ворота лондонського Челсі на 217-й секунді матчу.
У результаті Аргентина виграла свій матч з рахунком 2:0. Другий гол забив захисник Бетіса Херман Песселья. Мессі провів на полі повний матч.
Мессі у збірній Аргентини
- Рекордсмен за кількістю матчів – 175 та забитими голами – 103.
- Переможець Кубка Америки-2021 иа чемпіонату світу-2022.
- Дебютний гол за збірну забив у березні 2006 року в товариській зустрічі проти Хорватії (2:3).
- Абсолютний рекордсмен чемпіонатів світу за числом проведених матчів – 26.
- Єдиний аргентинець, що зіграв на п'яти розіграшах Мундіалю.